Meghan mette la corona (di fiori), il principe Harry gongola

Prosegue il viaggio dei duchi di Sussex in Australia e le immagini della coppia innamorata e in attesa del primo bebè fanno il giro del mondo. Giovani, felici, innamorati e belli incuriosiscono non solo i sudditi. I look di Meghan Markle non passano certo inosservati e le sue camaleontiche scelte (dal prendisole scosciato all'abitino bon ton passando per tailleur e vestiti ora neri ora colorati) esaltano il pancione che al quarto mese fa bella mostra di sé. Negli ultimi scatti indossa un abito lungo sulle tonalità del viola-rosso, ai piedi espadrillas (tanto amate dalla cognata Kate), capelli raccolti con una corona di fiori in testa. All'University of the South Pacific tiene il suo primo discorso e sprona le ragazze: “Se vengono dati loro gli strumenti giusti per avere successo, possono crearsi un grande futuro per loro e per chi sta loro vicino”.