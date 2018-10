Meghan Markle sceglie ancora l azzurro: un maschietto per il principe Harry?

Ancora una mise sui toni dell'azzurro. Meghan Markle sceglie un abito celeste per il suo cambio look a Tonga e subito si scatenano le ipotesi sulla cicogna che potrebbe portare un maschietto per il principe Harry. Sorridente e a suo agio come mai prima d'ora, la duchessa di Sussex mostra sempre più disinvoltura negli incontri ufficiali insieme al marito. Si vocifera anche che un anello che Meghan ha indossato durante il tour australiano possa rivelare la presunta data di nascita del principino: secondo il significato delle pietre, il parto potrebbe avvenire ad aprile. E così mentre si sprecano le ipotesi sulla lieta novella, la Markle mostra divertita e orgogliosa le sue curve in crescita...