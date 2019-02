Per la visita alla Lavender Primary School, Kate Middleton sceglie un abitino in bouclé di un bel verde brillante. Inappuntabile nel look, la Duchessa di Cambridge sorride ai bambini, saluta, stringe mani, preparandosi al futuro da sovrana che l'aspetta. E, per calarsi ancora di più nella parte, ha scelto per il suo vestitino una delle nuance preferite dalla regina Elisabetta.