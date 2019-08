Hunziker e Trussardi in accappatoio dopo la scarpinata

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono dei veri "montanari convinti". In vacanza con Sole e Celeste sulle Dolomiti, postano foto e video delle loro camminate con vista mozzafiato. "La montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa... per ottenere qualcosa, bisogna 'scarpinare, e fare fatica... poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio", scrive la showgirl. E per lei c'è l'amore del marito, che la abbraccia e la coccola mentre posano in accappatoio.