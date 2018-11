clicca per guardare tutte le foto della gallery

Gli anni per Heidi Klum non passano mai. L'ex modella, 45 anni, mostra su Instagram un topless da dieci e lode e un fisico perfetto mentre è sdraiata in piscina su una enorme farfalla gonfiabile. Il suo corpo da top sembra essere rimasto indenne al tempo e così il suo spirito... sarà questo ad aver "stregato" il giovane fidanzato Tom Kaulitz (29 anni)?