Il duca e la duchessa di Sussex hanno dato il via al secondo giorno del loro tour africano. Sulla spiaggia hanno incontrato giovani surfisti che usano l'oceano come fuga terapeutica dalle loro comunità violente. Meghan e Harry sono apparsi raggianti e sorridenti, hanno riso e scherzato con tutti. La Markle ha sfoggiato un look casual con pantaloni neri, mocassini, giacca in jeans e borsa di tela portata a tracolla.