26 febbraio 2024 11:09

Fotogallery - A Napoli la crisi dei Ferragnez finisce nel presepe

Fedez ha la valigia in mano, Chiara Ferragni regge il cartello 'The End', immancabile il cellulare, e un pandoro. La storia del loro matrimonio finito finisce sul presepe napoletano. Il maestro prespaio Genny Di Virgilio ha realizzato le loro statuine nella sua bottega in Via San Gregorio Armeno, a Napoli, la "strada dei presepi". "Mi è dispiaciuto quello che è successo - dice Di Virgilio - ora devono essere forti e dimostrare ai loro figli quale è la strada migliore per il futuro".