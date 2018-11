Mare e bikini per Elisabetta Canalis nella Bassa California con la sua piccola Skyler. Mamma e figlia saltano sul lettone in costume e gli addominali e le curve del décolleté della showgirl... vengono a galla. Così come il suo lato B in piscina, mentre si lascia baciare dal sole. "Chi si diverte di più?" cinguetta Eli. Lei di sicuro.