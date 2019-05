clicca per guardare tutte le foto della gallery

L'apertura del suo hotel a Marrakech è prevista per il 2020, e per Cristiano Ronaldo è tempo di controllare lo stato dei lavori. Con l'elmetto arancione d'ordinanza ben calcato in testa, e con Georgina Rodriguez e Cristiano Junior al seguito, il campione bianconero si aggira orgoglioso nel cantiere. Dopo quelli di Funchal e di Lisbona, anche il nuovo Pestana CR7 si prepara ad essere un successo.