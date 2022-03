15 marzo 2022 12:00

Chiara Ferragni con la giacca da baseball per lo shopping in centro

La settimana di Chiara Ferragni inizia in bellezza, con un giro di shopping nelle boutique più prestigiose del centro di Milano. Sceglie un look sportivo, con jeans e giacca da baseball, ma allo stesso tempo firmatissimo. Sui social racconta la sua giornata, compresa la tappa in pasticceria, ma ci sono anche i paparazzi in agguato pronti a carpire qualche dettaglio in più.