21 febbraio 2022 11:09

Casa Icardi-Nara in festa, candeline per Mauro e Benedicto

Ennesimo weekend di festa in casa Icardi-Nara. La famiglia del calciatore ha festeggiato i 29 anni di Mauro e gli 11 di Benedicto. Torta a tema e brindisi lungo la Senna con la Tour Eiffel alle spalle per il compleanno del marito di Wanda Nara e pomeriggio a Eurodisney come regalo per il ragazzino. Sfoglia la gallery e guarda le immagini dei festeggiamenti…