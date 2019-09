Ashley Graham in passerella mostra il pancione

E' in attesa del suo primo figlio, ma la gravidanza non la distoglie certo dagli impegni di lavoro. Ashley Graham si divide tra red carpet e passerelle, sfoggiando con orgoglio le sue curve esplosive. Sul tappeto rosso del Harper's Bazaar ICONS Party osa una mise audace tra spacchi e trasparenze, per la sfilata è una signora raffinata e bon ton. Sempre sexy, provocante e sicura di sé... ora più che mai, con il pancione ben in evidenza.