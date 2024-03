Flavio Briatore operato per tumore al cuore, Elisabetta Gregoraci: “Sempre accanto a lui”

Chi è stata accanto a Briatore? Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci dopo che Flavio Briatore ha spiegato su Instagram di aver subito un intervento al cuore, posta delle storie in cui mostra la sua mano che stringe quella dell’ex marito. “In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio”. La Gregoraci è stata sposata con Briatore dal 2008 al 2017 ma tra di loro – genitori di Nathan Falco Briatore che ha compiuto da poco 14 anni - la complicità e l’affetto non sono mai venuti meno. “Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione a un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c’è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita” ha scritto la showgirl fotografando la camera del nosocomio milanese che ha ospitato Briatore e poi lei sul letto vicino a Flavio. “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa”, ha concluso Elisabetta.