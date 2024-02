Tgcom24

Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto la comunione o la separazione dei beni? Come verrà diviso il patrimonio dei Ferragnez? Molto dipende da quale regime Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto al momento delle nozze, celebrate nel 2018. Se i due hanno optato per la comunione dei beni tutto ciò che è acquistato dopo il matrimonio è di entrambi al 50% e quindi andrà spartito tenendo conto di questo criterio. Se al contrario hanno scelto la separazione, ognuno dei due ritornerà in possesso esclusivo di ciò che è stato comprato a suo nome.



Le proprietà immobiliari I Ferragnez hanno da poco lasciato l'appartamento in cui erano in affitto per trasferirsi in uno di proprietà del valore stimato tra i 4,5 e i 6 milioni di euro. Inoltre negli scorsi mesi hanno annunciato di aver acquistato una lussuosa villa sul Lago di Como con parco e piscina costata 5 milioni. Entrambe le residenze sono intestate a Chiara Ferragni (quella di Milano acquistata tramite la società Ferragni enterprise di cui detiene il 99% delle azioni) che, a maggior ragione, conserverà il tetto coniugale.



Le società di Chiara Ferragni Chiara Ferragni controlla al 100% una holding che si chiama Sisterhood, attraverso la quale detiene il 100% di Tbs crew e il 32,5% della Fenice, di cui però l’azionista di maggioranza con il 40% è il gruppo Barletta attraverso Alchimia spa. La Fenice a sua volta controlla al 100% Fenice retail. La Ferragni detiene inoltre il 99,9% di Ferragni enterprise, la cui restante quota (0,1%) è di proprietà di Marina di Guardo. Il patrimonio netto delle società di Chiara e a lei attribuibile valeva, secondo una stima precedente al pandoro-gate, 39 milioni di euro.