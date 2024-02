Ferragnez, chi ha lasciato chi? Le diverse versioni

Lui avrebbe lasciato l'attico di quasi 800 metri quadrati in cui si erano trasferiti a novembre , e lei sarebbe rimasta nella dimora di famiglia con i bambini. Sì ma, chi ha lasciato chi? Se sul fatto che i Ferragnez non esistano più sono tutti d'accordo, su chi abbia preso la decisione ci sono voci discordanti: alcuni sostengono che l'imprenditrice digitale abbia cacciato il marito di casa, altri che sia stato lui ad essersene andato sbattendo la porta.

Che Chiara Ferragni e Fedez non siano più una coppia ormai pare assodato, anche se da parte loro non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Tgcom24

La lite "per colpa" di Marco Travaglio Una delle voci che si è fatta strada nelle ultime ore sulla rottura dei Ferragnez, è quella che vorrebbe l'ospitata di Marco Travaglio nel podcast Muschio Selvaggio come goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fedez ha invitato il giornalista per parlare di cosa può essere considerato "notizia" ma inevitabilmente il discorso è finito su Selvaggia Lucarelli. "Sei fissato con lei perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi" ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano. Il rapper avrebbe cincischiato, invece che difendere a spada tratta la sua dolce metà. Il suo comportamento pare non sia piaciuto all'imprenditrice digitale che, già in crisi con il marito, dopo l'ennesima lite gli avrebbe dato il ben servito. Quando lui ha avuto problemi di salute lei è stata al suo fianco, ma il fatto di non aver ricevuto lo stesso sostegno l'avrebbe portata a dire basta.



E' stato Fedez a lasciare Chiara Ferragni? Secondo altre fonti, invece, sarebbe stato Fedez a lasciare Chiara Ferragni andandosene di casa e lasciandola in un mare di lacrime. "Non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria" sostengono fonti vicine all'imprenditrice digitale. "È un periodo obiettivamente difficile" per lei, visto che la scelta del marito si aggiunge all'inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine sul Pandoro-gate.

