"Dovrebbe essere solo una passeggiata con miei due cani al parco. Invece sono caduta del sesto gradino di faccia per terra. Sono grata al cielo per non aver rotto il zigomi, il naso, i denti, nessuno danno serio alla testa. 4 punti alla sopracciglia. Non sono ancora 100% ma quasi" ha scritto Fernanda Lessa sui social condividendo le immagini del suo volto tumefatto. La benda sulla testa, i lividi, i cerotti… e via via il lento miglioramento. Rispondendo ai commenti dei follower spiega che sono stati gli animali che aveva al guinzaglio a tirare e farla scivolare in avanti.