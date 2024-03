Fedez a Milano, ecco il nuovo attico dopo l'addio a Chiara Ferragni

Dopo aver occupato per alcune settimane – nel pieno della crisi dei Ferragnez - un appartamento Airbnb, pare che ora il rapper abbia firmato l’acquisto di una nuova abitazione. In questi giorni in cui i bambini sono a Dubai con Chiara Ferragni, Fedez ha approfittato del tempo libero per il trasloco. E ora posta le prime immagini del suo nuovo nido: un attico con grandi vetrate e con parquet e uno specchio del bagno a prova di selfie in mutande!

Tgcom24

Addio Citylife, ecco dove abita ora Fedez a Milano: gli interni della casa nuova senza la Ferragni: foto Niente a che vedere con la casa superlusso a Citylife! Il nuovo appartamento di Fedez è composto da un grande salone vuoto con tanti scatoloni da riordinare. In autunno i Ferragnez si erano trasferiti in una nuova casa dove ogni cosa era all’insegna del design. Il rapper neanche conosceva tutti i dettagli della dimora che doveva ospitare Chiara Ferragni, Leone e la piccola Vittoria, oltre al cane Paloma. Ora ricomincia da solo e il suo nido da single è semplice e luminoso. Per ora solo il bagno è a prova di foto instagrammabili!

Fedez trasloca dall'appartamento milanese, Chiara Ferragni è a Dubai Chiara Ferragni è in vacanza a Dubai con i figli, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni con Matteo Napoletano, e una coppia di amici. L’influencer si gode la settimana santa all’insegna del mare e del divertimento sfoggiando outfit in bikini (a volte criticati) e postando immagini di tutto l’allegro gruppetto. Intanto Fedez a Milano è alle prese con la nuova casa. Pare che i relativi uffici stampa in questi giorni di Passione siano invece impegnati a preparare un comunicato ufficiale che sancisca la definitiva rottura della coppia. E’ la fine dei Ferragnez?

Leggi Anche Gelo tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la festa di compleanno di Vittoria e scoppia anche una lite

Le ultime notizie su Chiara Ferragni e Fedez Prima di partire per Dubai, Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato i loro bambini. Il 19 marzo è stato il compleanno di Leone e per i 6 anni del primogenito il rapper e l’imprenditrice digitale hanno organizzato una festicciola a tema videogiochi e hanno posato separati con i figli che sono stati fotografati di spalle (pare che lui abbia diffidato lei dal mostrare i volti dei minori). Il 23 marzo è stata la volta del compleanno della piccola Vittoria: la secondogenita dei Ferragnez ha spento 3 candeline in un clima surreale. Si racconta di una lite scoppiata tra Chiara e Fedez, anche se altri parlano di un nervosismo dei due ex sfociato alla vista dell’ennesimo paparazzo. Fatto sta che la festina si è conclusa con una fuga della Ferragni con la bimba in braccio e Leone per mano.

Leggi Anche Ciao ciao Fedez, Chiara Ferragni è volata a Dubai con i bambini

Restano aperte le questioni di coppia: sarà una crisi superabile oppure il divorzio è dietro l’angolo? Per Chiara Ferragni è un momento delicato non solo per la crisi con Fedez ma anche per la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta dopo lo scandalo del Pandoro-gate. All’influencer non resta che rilassarsi a Dubai in attesa di tornare a Milano ad affrontare anche la fuga dei follower e dei brand e sperare di chiudere questo periodo, cominciato con il Festival di Sanremo 2023 (e il bacio della discordia tra Fedez e Rosa Chemical).