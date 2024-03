Fedez single, ecco l'attico in cui vive adesso

Dopo l’addio a Chiara Ferragni è tornato in affitto in un palazzo sui Navigli

Il rapper è tornato a vivere nel palazzo in cui stava da single in zona Navigli a Milano. Lo ha preso in affitto per tre mesi, poi si vedrà. E davanti alle telecamere dice: “Il mio matrimonio? Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente”.

L'attico in cui vive Fedez: quanto costa, dove si trova la nuova casa, con chi abita nel palazzo Il settimanale “Diva e donna” pubblica le foto dell’attico in cui abita ora Fedez. Si tratta di un appartamento al quarto piano di un palazzo in mattoni rossi in zona Navigli, lo stesso stabile in cui il rapper aveva vissuto prima di innamorarsi di Chiara Ferragni e di andare a vivere con lei. In attesa della riconciliazione con la moglie (“di crisi ne abbiamo avute tante, questa è un po’ più forte” ha detto lei in tv), lui ci è andato a vivere da solo e ci resterà in affitto per tre mesi. Paparazzato sotto casa con la sua fidata assistente Eleonora (la stessa che lo ha accompagnato a Miami quando aveva bisogno di staccare la spina dall’Italia e dai problemi coniugali), Fedez non distoglie lo sguardo dal cellulare. Solo quando il padre Franco Lucia gli porta i bambini, Leone, 6 anni tra pochi giorni, e Vittoria, 3 anni da compiere il 23 marzo, torna sorridente.



Dove e con chi abita ora Chiara Ferragni nella nuova casa a CityLife nelle residenze Libeskind a Milano? In una riconciliazione con Chiara Ferragni Fedez ci spera e nelle ultime ore ha pubblicato una parte di canzone “Rivoglio indietro la mia vita”, che sembra proprio indirizzata a lei. Il testo di "Sembra semplice", con J-Ax nel 2013, recita così: "Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita". Poche settimane fa Fedez ha lasciato l'appartamento nelle residenze Libeskind a CityLife che condivideva con Chiara Ferragni e i figli.

Fedez a Rozzano con i figli Pochi giorni fa Fedez è tornato a Rozzano, il comune vicino a Milano dove ha trascorso la sua infanzia, e ha portato con sé i due figli, Leone e Vittoria. La moglie Chiara Ferragni era in tv a rilasciare la prima intervista, dopo le polemiche sul pandoro-gate e le voci di una crisi coniugale. Il cantante ha documentato il suo ritorno alle origini con delle storie in cui mostrava i luoghi che lo hanno visto crescere, accompagnate dalla scritta "Back to the roots". I piccoli Leone e Vittoria si sono divertiti a correre tra le case del quartiere.