Fedez single, la dolce vita con la sua fidata assistente

Durante la fuga da single nella Capitale per lavoro si è aggirato per la città eterna con la sua fidata assistente, Eleonora Sesana, la stessa con cui negli ultimi tempi viene beccato dai flash.

Chi è la ragazza con cui è stato paparazzato Fedez senza Chiara Si è vociferato di un’amicizia affettuosa tra Fedez e la sua assistente Eleonora Sesana, visto che i due da diverso tempo sono proprio inseparabili. Ma il settimanale “Chi” che li ha fotografati nella notte romana specifica “Fedez è così: quando si fida di una persona e questa entra nel suo cuore, è molto espansivo”. Fatto sta che durante il soggiorno nella Capitale, Fedez ed Eleonora hanno girato per un paio di appuntamenti di lavoro, accompagnati dalla guardia del corpo e dall’autista, e poi sono tornati in hotel. Alla fine, hanno passato la serata in un locale alla moda e in discoteca. Insomma, nella nuova vita da single di Fedez c’è molto più spazio e tempo per il divertimento. Anche nel suo recente soggiorno a Londra e a Parigi è stato visto bazzicare per i posti più di tendenza e a Milano è tornato a frequentare gli amici rapper.

Chi è l’assistente personale di Fedez Eleonora Sesana è l'assistente personale di Fedez. Laureata in Scienze del Turismo all'Università Bicocca di Milano e specializzata in media digitali, prima di approdare alla corte del rapper, ha lavorato in un’agenzia di pubbliche relazioni, poi ha ricoperto il ruolo di Celebrities Specialist presso Dolce e Gabbana. Vive a Milano ma ha un profilo social privato ed è molto riservata. Ha accompagnato Fedez durante il viaggio a Miami subito dopo che è scoppiata la crisi dei Ferragnez.

Dove vive ora Fedez? Fedez da quando è tornato single si è dato alle spese pazze. Dopo aver abitato per qualche settimana in un appartamento in periferia, nel giro di poco tempo è riuscito a trovare la nuova casa a Milano, giusta per ospitare i suoi bambini. Proprio mentre Chiara Ferragni era a Dubai con Leone e la piccola Vittoria Fedez ha fatto il trasloco e ha cominciato a sistemare il nuovo nido in piazza Castello. Al momento nel grande soggiorno ci sono solo un divano, due flipper e poco altro, ma Fedez è pronto ad arredare l’attico seguendo il suo stile e il suo… design! Fedez ha acquistato una Ferrari che guiderà papà Franco: sui social ha mostrato l'auto rombante.

Fedez e Chiara Ferragni, vacanze separate Ora Fedez si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria. “Finalmente con i miei bambini” ha scritto alla partenza da Milano diretto in America. Ha postato gli scatti dall’aereo con i figli vicino a lui, accompagnato da papà Franco Lucia e mamma Tatiana. I piccoli di casa Ferragnez, dopo aver trascorso la Pasqua a Dubai con Chiara Ferragni, hanno affrontato un altro viaggio. Questa volta solo con papà.

Qualche giorno fa Fedez ha ricevuto anche un Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Alla domanda di Staffelli sulla questione del Pandoro-gate e sulla beneficenza, il rapper ha replicato: “Di chi?”. Come a tirarsi fuori da una vicenda che riguarda solo Chiara Ferragni. Del resto, la separazione dei Ferragnez è su tutti i fronti.