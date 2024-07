Fedez sfida Chiara Ferragni ed esce con la ex di Tony Effe

Fedez non ha pace e sfida Chiara Ferragni: se lei è uscita con Tony Effe per una cena milanese, il rapper ha scelto proprio la ex del cantante, Taylor Mega, per una serata mondana. Il settimanale “Chi” ha paparazzato Fedez con Taylor Mega insieme a Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty. Il quartetto dopo una cena nel quadrilatero della moda si è recato a casa di Del Vecchio.