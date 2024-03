Fedez ritorna a Rozzano, il video con i figli Leone e Vittoria

Mentre Chiara Ferragni è impegnata in tv nella prima intervista post pandoro-gate e post crisi matrimoniale , il rapper ripercorre le strade del suo paese filmando ogni angolo e pubblicandolo nelle storie con la scritta “Back to the roots” e in sottofondo la canzone di Paky “Rozzi”. I bambini invece corrono felice tra le case di periferia.

Tgcom24

Famiglia Ferragnez, Chiara Ferragni in tv accompagnata dalle sorelle Fedez a Rozzano e Chiara Ferragni in uno studio televisivo. Mentre il rapper torna nella sua città d’origine con i figli, Chiara davanti alle telecamere dice: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. E' un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte. Adesso la priorità per entrambi sono i figli". Per avere sostegno Chiara si è fatta accompagnare dalla madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Valentina e Francesca.

Fedez a Rozzano ha contribuito alla costruzione dello skatepark Fedez è sempre stato molto legato alla sua città e nonostante vivesse con Chiara Ferragni a City Life non ha mai dimenticato le sue radici. Due anni fa, il rapper aveva elargito 130mila euro alla sua Rozzano per costruire un nuovo skatepark (aperto nel giugno del 2023). Per Fedez era stata un'occasione per "partecipare al miglioramento della periferia da cui vengo e di condividere un po' dei privilegi ottenuti con la comunità a cui mi sento legato".

Fedez e Chiara Ferragni in Comune a Rozzano Chiara Ferragni e Fedez nell’estate del 2018 avevano fatto le pubblicazioni delle nozze in Comune a Rozzano, dove il rapper è nato e cresciuto. Si erano presentati nella cittadina poco lontana da Milano lui con una canotta rossa addosso, lei con un completo nero con stampa a banane e una giacca nera e un mazzo di rose gialle in mano. "Oggi pubblicazione del matrimonio, tutto pronto per il primo settembre" aveva scritto il rapper sui social. "Oggi sposi" gridava l’imprenditrice digitale in un video, seguita da Fedez che aggiungeva: "Un raro esemplare di Ferragni in quel di Rozzano, grande, amore".

Dove abitava Fedez da piccolo, dove ha studiato, ha fratelli o sorelle? Fedez è nato il 15 ottobre 1989 ed è figlio unico di Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. Ha trascorso la sua infanzia a Buccinasco, un comune vicino a Milano. Solo quando Fedez ha iniziato a fare musica e a diventare famoso, la sua situazione finanziaria è migliorata. Fedez non si dimentica delle sue origini e racconta: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco. Prima di andare in albergo con il mio lavoro, andavamo solo in campeggio. E i soldi che ho guadagnato nei primi due anni li ho usati per saldare i debiti che avevamo”. Da bambino Fedez sognava di diventare un giocatore di basket. Poi, dopo aver frequentato tre anni di liceo artistico ha scoperto la passione per la musica e si è dedicato completamente a quella. Sua madre è diventata la sua manager.