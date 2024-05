Il rapper interviene sui social e in una storia Instagram smentisce i rumor su un aggravamento delle sue condizioni di salute. "Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave", aggiunge il cantante, che ha annullato la sua partecipazione alla prima puntata del programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale", per "problemi di salute", come aveva fatto sapere il suo staff, parlando anche di un breve ricovero in ospedale.

Fedez rassicura i fan: "Sto bene, non so perché dicano che sono in fin di vita".

Tgcom24

Non è ancora ben chiaro se all'annullamento della partecipazione del rapper al programma di Cattelan abbia però anche contribuito la delicata situazione legale in cui Fedez si trova dopo la recente vicenda del pestaggio con conseguente denuncia ai suoi danni.



Quel che è certo è che il gossip sulle sue condizioni di salute ha messo subito in allarme i fan. "Fedez non sta bene, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate e risulterebbe più serie di quanto immaginato in un primo momento". Questo quanto era stato annunciato poche ore prima dell'intervento rassicurante di Fedez sui social, dove da ore il rapper non postava più nulla, da quando aveva omaggiato Franchino con un'immagine e una dedica.

Cosa era successo ad ottobre a Fedez Come ha spiegato a "Il Corriere della Sera" Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che ha asportato al cantante il raro tumore a marzo, un carcinoma neuroendocrino, Fedez è stato colpito da quelle che chiamano ulcere anastomotiche. Si tratta di una complicanza rara, spesso immediata e grave, di una chirurgia gastro-duodeno-digiunale, ulcere, spesso causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei.