La nuova vita di Fedez, ecco come sceglie le ragazze per le feste

Le invitate al party di Fedez ci sono andate senza ricevere alcun compenso. “Nessuna è stata pagata: sono venute tutte gratis – ha spiegato Manuela La Cetacea - Quando invece fai la comparsa nei videoclip allora magari ti pagano 50 o 100 euro". Ma per partecipare alla festa era assolutamente necessaria l'approvazione da parte degli organizzatori (il rapper e compagni). La festa di Fedez si è protratta per tutta la notte. Manuela La Cetacea non spiffera nulla sull’after-party: “Io per il dopo non ho avuto informazioni. E mi fermo qui”.