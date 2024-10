Per ora Fedez non ha interrotto il prolungato silenzio social per presentarla pubblicamente. L'ultimo post risale al 26 settembre, poco prima che scoppiasse l'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, che ha portato all'arresto di 19 ultras. Oltre a essere un espediente per far calmare le acque sugli scandali che lo hanno travolto negli ultimi tempi, sparire per un po' dai social potrebbe essere un modo per proteggere il rapporto appena nato. Una tattica seguita anche dall'ex moglie Chiara Ferragni, che non ha mai ufficialmente confermato la frequentazione con Silvio Campara sebbene le amiche abbiano spifferato che sarebbe felice come un'adolescente alla prima cotta. Una volta trovato firmate le carte, i "Ferragnex" potranno (forse) tornare a condividere il privato anche con i follower e uscire finalmente allo scoperto con i rispettivi partner.