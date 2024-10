Nuovo amore per Fedez, che avrebbe passato il suo 35esimo compleanno in dolce compagnia. A lanciare lo scoop Gabriele Parpiglia, che via social ha fatto un ritratto preciso della nuova fiamma: "Nata nel 1997 si chiamerebbe Vittoria. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna. Storia seria comunicata a tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile. È laureata in Fashion Marketing e ha un master in Fashion e Merchandising". Qualcuno, spulciando tra i follower di Fedez ha provato a individuare la ragazza, ma per il momento non ci sono conferme e siamo solo nel campo delle ipotesi.