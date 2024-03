Fede(z) sì o no? Il mistero sulle mani di Chiara Ferragni 

Tgcom24

Le attenzioni dei fan ora sono tutte sulle mani di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo qualche storia in cui apparivano senza l’anello all’anulare, i preziosi sono tornati al loro posto. Il rapper ha mostrato subito la mano, ma a chi dubitava della separazione ha risposto deciso: “Non mi interessa cosa dicono le persone”. Alle telecamere di “Pomeriggio 5 ha replicato: “Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe? Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito.... come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento".