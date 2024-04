Fedez spaccone a Miami, Chiara Ferragni riappare in pizzeria con le amiche

Tra i due ex si sono invertite le parti e ora a tenere un basso profilo social è l’influencer che da quando i figli Leone e Vittoria sono partiti per l'America con il papà non pubblica post e storie. Il silenzio potrebbe essere una nuova strategia di comunicazione per riconquistare i follower dopo la debacle del pandoro-gate e la crisi dei Ferragnez.

Tgcom24

Sorridente, scatenato, eccitato come un bimbo alla sua prima volta a Miami, Fedez è incontenibile e sui social racconta con la solita ironia le giornate americane con Leone, 6 anni compiuti da poco, e la piccola Vittoria, che ha spento 3 candeline il 23 marzo. Il rapper fa ginnastica, si allena con la boxe, si sottopone a un imperdibile bagno ghiacciato in spiaggia, ma si improvvisa anche pasticciere in un locale preparando tiramisù per il tavolo dell’amico Tommy Chiabra, imprenditore genovese sposato con la modella Frida Aasen (ma il suo passato sentimentale conta nomi come Fiammetta Cicogna, Melissa Satta, Nina Senicar, Lindsay Lohan, Selena Gomez).

Fedez a Miami con la Cadillac Sui social Fedez ha pubblicato anche una foto appoggiato al cofano di una Cadillac azzurra. E poi un video in cui ha scritto: “Come Travis Barker”. L’immagine ha scatenato i commenti dei fan e anche degli hater e lui ha risposto a tono a tutti. A chi lo definisce “effemminato”, il rapper pubblica la replica e poi aggiunge: “Passatempo preferito mentre faccio la ca…”. O ancora a chi lo descrive come un "sinistroide con il portafoglio a destra", Fedez risponde: “Voi dove lo mettete il portafoglio?”. E alle battute di chi lo vorrebbe più impegnato per la tutela dell’ambiente, il cantante scrive: “Ho fatto la foto (con la Cadillac, ndr) e sono andato a piedi”, e poi: “Federico per il sociale”.

Fedez negli sketch social ha coinvolto anche i genitori Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi. “Papà come va il Dow Jones e le Crypto?” domanda il rapper al padre che risponde con il pollice alzato e anche la madre a bordo piscina sta al gioco mimando le repliche al figlio. Poi pubblica una foto-scherzo con Franco Lucia che brinda accanto alla bandiera americana e la scritta: “The wolf of Rozangeles” a sottolineare le sue origini di Rozzano, nella periferia milanese.

Fedez a Miami con Leone e Vittoria senza la Ferragni In America Fedez pensa anche ai suoi bimbi. Per loro ha voluto comprare una parete di mattoncini colorati, realizzata dall'artista Dante Dentoni, al cui interno ci sono gli Avangers, i personaggi preferiti da Leone, e poi Elsa e Olaf di Frozen, per far felice anche la piccola Vittoria. “Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra nuova casa, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa” ha scritto come commento il rapper. La frecciatina alla ex Chiara Ferragni e all’appartamento di lusso in cui si erano da poco trasferiti è evidente.

