Fedez inizia il nuovo anno coi primi sintomi del Covid: "Non sento più gli odori e i sapori"

Un fine anno da dimenticare per Fedez e Chiara Ferragni , costretti alla quarantena in casa per aver contratto il Covid. E il nuovo anno non comincia meglio. Se inizialmente infatti i Ferragnez avevano dichiarato di essere completamente asintomatici, nelle sue ultime storie Instagram il rapper ha annunciato di aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, proprio durante il cenone di Capodanno: niente più sapori e niente odori.

In uno degli ultimi video condivisi Fedez riprende Chiara, che nel bagno di casa, sta pulendo il lavandino: "Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina... Chiara Ferragni sta pulendo.. Corriamo tutti nei bunker", esclama il rapper. Quando poi l'influencer gli fa annusare lo straccio imbevuto di prodotto per la pulizia il rapper è costretto ad ammettere di non sentire alcun odore.

Lo stesso era successo durante la cena di Capodanno, consumata rigorosamente da solo, perché i due genitori si occupano dei bambini a turno e mangiano separati in camera da letto, evitando di girovagare per casa, se non per intrattenere Leone e Vittoria: "Non sento pi sapori", aveva detto Fedez, confermando che i sintomi de Covid stanno cominciando a peggiorare.