Fedez ha una nuova fiamma: ecco chi è la ragazza misteriosa

Fedez è stato fotografato mentre amoreggiava in una masseria pugliese con una misteriosa brunetta. Si è chiusa in silenzio la storia con Garance Authié, la modella francese con cui si accompagnava nelle ultime settimane. Il suo profilo social è sparito e al suo posto conquista follower la nuova fiamma. Si tratta di Sveva Magatti. Le poche informazioni per i fan sono i dettagli Instagram: Interior design, Politecnico di Milano, scorpione.