Fedez al Gp di Monaco con la nuova fidanzata, scopri chi è

Ancora una volta il rapper si piazza al centro della cronaca rosa grazie a qualche foto e video in cui appare mano nella mano con la modella 20enne Garance Authié. Dopo la rottura con la moglie Chiara Ferragni, potrebbe avere una nuova fiamma oppure si tratta solo di uno specchietto per le allodole per distrarre l’attenzione dai guai per il pestaggio a Cristiano Iovino e dalla crisi dei Ferragnez (con il Pandoro gate di Chiara ).

Tgcom24

Chiara Ferragni a Madrid, Fedez a Montecarlo Mentre Chiara Ferragni si trova a Madrid con i figli Leone Vittoria dagli amici Alice Campello e Alvaro Morata, Fedez si diverte a Montecarlo. Ospite di Leonardo Maria Del Vecchio sullo yacht il rapper si scatena. Ma dà in pasto al gossip anche qualche siparietto d’amore. Basta una passeggiata mano nella mano con la ventenne modella francese Garance Authié e qualche inquadratura della ragazza sull’imbarcazione per infiammare le pagine rosa. Secondo i bene informati non si tratta del primo avvistamento, ma i due sarebbero stati notati insieme anche al Coachella, a Parigi, a Miami.



Fedez e Garance Authié, flirt o “distrazione”? Quello tra Fedez e Garance Authié sarà la nuova storia d’amore dell’estate pazza del rapper che si è lasciato alle spalle il matrimonio con Chiara Ferragni oppure è solo una meteora, capace di distogliere l’attenzione sui guai recenti dopo la lite con Cristiano Iovino? La nuova vita spericolata di Fedez pare conquistare attenzione e curiosità e sicuramente se l’intento è quello di distrarre, il cantante ci sta riuscendo alla grande.

Chi è Garance Authié La presunta nuova fiamma di Fedez è Garance Authié, modella 20enne che studia alla IE Business School di Madrid. Con la ex Chiara Ferragni ha in comune i lunghi capelli biondi, gli occhi azzurri, il fisico perfetto e anche la passione per management e finanza. Ha esordito davanti ai flash a soli 9 anni per una campagna pubblicitaria, sogna il cinema e si è fatta notare a Cannes in alcuni fashion show.



Fedez e Ludovica di Gresy, cosa c’è di vero Solo pochi giorni fa c’era un’altra presunta nuova fiamma al fianco di Fedez. Ludovica di Gresy, una modella e studentessa di 22 anni, è stata indicata come il nuovo amore del rapper. Si era diffusa la voce che la giovane fosse coinvolta nell'aggressione a Cristiano Iovino, un caso in cui il rapper è sotto indagine. Tuttavia, Ludovica ha negato sia la sua partecipazione al fatto di cronaca che le voci di una relazione con Fedez, affermando di essere solo un'amica. A conferma sono arrivate le immagini di Fedez al Gran Premio di Monaco in compagnia di Garance Authié.