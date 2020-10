Fedez festeggia il compleanno con sushi per terra e film sul divano

"Chi ha due pollici e festeggia il compleanno esattamente un giorno dopo che è entrato in vigore il decreto legge che non permette di fare le feste di compleanno?" chiedeva ironicamente Fedez nelle storie il 15 ottobre, al giro di boa dei 31 anni. Ma anche senza party sfarzosi, ha trovato il modo di celebrare come si deve la ricorrenza. Una cenetta casalinga a base di sushi insieme a Chiara Ferragni , seduti sul pavimento davanti alla tv. Meglio di così...

"Cenetta alternativa di compleanno con la mia mogliettina, sushino disposto a terrazza, tortina e ci guardiamo 'Passenger' con la mia amata Jennifer Lawrence" racconta Fedez nelle storie, inquadrando il tavolino basso imbandito e lo schermo con le immagini del film. Seduti a terra e con il cane Matilde che gli fa compagnia si godono una serata romantica a due: un modo diverso dal solito di festeggiare per il rapper, ma non per questo meno piacevole.

I regali di Chiara hanno fatto impazzire Fedez: le action figures da migliaia di euro lo hanno lasciato a bocca aperta. Il festeggiato le ha mostrate orgoglioso sui social, condividendo anche i regali e i messaggi d'auguri ricevuti dagli amici, da Fiorello a Donatella Versace. Ma il dono più apprezzato è stato di certo il "disegno" che Leo ha realizzato per il suo papà.

La giornata è volata via leggera. La Ferragni ha trovato il tempo per schiacciare un pisolino cadendo vittima dell'ironia del marito, che l'ha ripresa allungata sul divano (con il pancino che fa capolino sotto il vestito), e ha condiviso tutto sui social scrivendo: "Party hard". E pensare che lei con il suo post era stata così romantica: "I migliori auguri di compleanno al mio grande amore, unico e solo, il mio 'corri o muori'. Ti amo per sempre, sono davvero orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando".

