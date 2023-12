Fedez riappare sui social da solo, da Chiara solo un piccolo gesto per Vittoria

Nelle storie di Fedez nessun accenno alla bufera che ha investito Chiara e, di riflesso lui. Una sorta di affermazione di normalità anche se questi giorni evidentemente non lo sono. Nelle storie di Santo Stefano i grandi protagonisti sono stati Leone e Vittoria, con i loro abbracci sotto l'albero e i giochi con le bambole e poi la cucciola di golden retrivier Paloma, che come sempre è refrattaria ai comandi di Fedez il cui unico sistema per farsi seguire sembra essere "comprarla" con i croccantini.

L'attacco di Alessandro Gassman

La scelta di non toccare l'argomento spinoso di questi giorni si è tradotta anche nel non rispondere a critiche e attacchi pubblici, come quello portato da Alessandro Gassman. "La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne un vantaggio di immagine" ha detto l'attore. Che poi, ricordando come suo padre Vittorio abbia sempre fatto beneficenza senza mai parlarne pubblicamente, ha chiuso il suo pensiero con un'altra frecciata che molti hanno interpretato come diretta alla Ferragni: "La classe non si insegna né si compra". Probabilmente in altri momenti Fedez avrebbe risposto via social, ma in questo momento prevale evidentemente il low profile.