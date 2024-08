Fedez in Sardegna si gode una vita smeralda tra party notturni e gite in barca. Finché è stato solo non si è fatto mancare le compagnie femminili ed è stato paparazzato in dolce compagnia al largo. Ora che Leone e Vittoria l'hanno raggiunto (dopo essere stati in Grecia con la mamma) se li coccola con tutto l'amore possibile. "Non perdere tempo con me, Sei già la voce nella mia testa (Mi manchi, mi manchi)" scrive il rapper postando gli scatti delle sue giornate a Porto Cervo. Ci sono i bambini, c'è il cane Silvio, ci sono gli amici, la musica, i party sfrenati, il mare e il sole al tramonto… Sembra esserci proprio tutto per un quadretto perfetto, e allora di cosa sente la mancanza? I follower non hanno dubbi: ha nostalgia di Chiara Ferragni, di quando erano felici, del loro matrimonio e delle vacanze in famiglia.