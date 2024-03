Quale Ferrari si è comprato Fedez e quanto costa

Fedez si è regalato una Ferrari Roma Spider. Il rapper ironizza sui social mostrando l’autovettura coperta da un telo rosso e poi mentre sfreccia fuori dal garage. "La prima consegnata in Italia", dice l’ex di Chiara Ferragni nelle storie dove mostra anche il padre Franco Lucia alla guida del bolide. "L'ho configurata io per te", dice Franco elettrizzato dall’acquisto. "La guiderà più lui di me" aggiunge Fedez ridendo poco prima di fare un video al papà al volante per il primo mini-collaudo. E’ proprio Franco Lucia l’appassionato delle Ferrari a replicare: “Questo è poco ma sicuro” e fa notare che il modello che hanno preso ripropone il tettuccio in tela: “Non la facevano da 60 anni. Che eleganza, possiamo dirlo?". Il prezzo è da capogiro: pare che si aggiri attorno ai 250mila euro.