Fedez al Coachella con la tiktoker Giulia Ottorini, ecco chi è

A caccia delle foto di Giulia Ottorini, che è ex di MamboLosco e star di Onlyfans

Nonostante sia chiaro che Fedez e Giulia Ottorini sono amici, non si spengono le chiacchiere e soprattutto i riflettori, puntati sulla giovane che si trova in California per assistere al Coachella Music and Arts Festival. La Ottorini ha 21 anni, è di Bologna, ed è l’ex di MamboLosco. Giulia è nota anche per avere guadagni stellari sulla piattaforma per adulti OnlyFans e per questo è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Pare che la Ottorini si sia vantata in passato di aver speso 30mila euro in pochissimi giorni. “Ho cominciato ad avere successo grazie ai miei video, in cui twerkavo, che facevo da quando avevo 18 anni” aveva raccontato l’anno scorso spiegando i suoi esordi.