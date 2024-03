Via la famiglia dal profilo social

Come Chiara Ferragni (che in questi giorni è volata a New York per lavoro), anche Fedez sta cercando di ripulirsi l'immagine social. Pare che la sua strategia, al momento, sia quella di supportare a distanza la moglie dalle critiche più feroci senza però far trapelare l'ipotesi un possibile riavvicinamento sentimentale. Al momento il rapper vuole prendersi del tempo per capire come gestire questo momento complicato e per questo anche sul profilo social ha sostituito il quadretto di famiglia, in cui appariva sorridente a fianco di moglie e figli, con un scatto meno casalingo e più professionale. Inoltre le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno smesso di seguire il cognato. Insomma i rapporti in famiglia sembrano essere sempre più tesi.