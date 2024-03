Ciao ciao Fedez, Chiara Ferragni è volata a Dubai con i bambini

L’influencer in vacanza per Pasqua con Leone e Vittoria

Alle spalle l’influencer si lascia la crisi matrimoniale con Fedez, lo scandalo del Pandoro-gate e la lite al compleanno della secondogenita . Prima di partire pubblica una storia con un messaggino: “Buona domenica Chiara, inspira ed espira sempre, la vita ti ha dato tanto e tantissimo ancora avrà da darti, abbi fede e fiducia in primis in te stessa. Apprezzando le piccole gioie quotidiane ritroverai serenità e tranquillità interiore”.

Chiara Ferragni a Dubai, Fedez a Milano Zainetto in spalla, valigia al seguito, tute colorate e tutti per mano, così Chiara Ferragni è volata a Dubai (i Ferragnez ci erano stati l'anno scorso tra polemiche e bikini) con Leone e Vittoria per trascorrere qualche giorno al mare sulle spiagge assolate e godersi il relax lontano da Milano e dai pensieri della separazione da Fedez e delle vicende giudiziarie legate al Pandoro-gate. Chiara Ferragni sta affrontando un periodo difficile con la fuga dei follower e dei brand, i problemi in casa e in tribunale. Lontano dall’Italia spera di ritrovare la serenità e il sorriso per ripartire nella sua nuova versione da single.

A Milano invece Fedez è alle prese con la nuova sistemazione. Ringrazia Airbnb per l’appartamento: “Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno” scrive in una storia. E poi lancia la frecciatina alla sua ex Chiara Ferragni postando la foto di una poltrona colma di vestiti: “Cabina armadio fatta su misura, già mi manchi”. E posta la foto di un assurdo lettone che sembra uscire dalla bocca e dai denti di un mostruoso personaggio dei cartoon. “Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova” scrive ironico e rivolge ai fan tre opzioni: “Bello, bellissimo, sto per chiamare i servizi sociali”.

Fedez e Ferragni, gli ultimi gossip Nemmeno l’aria di festa per il compleanno della piccola Vittoria ha calmato gli animi di Chiara Ferragni e Fedez. Di prima mattina entrambi hanno postato il dolce messaggio alla loro “Iaia” ma poi lui è partito per il Mugello e lei ha atteso nell’appartamento milanese il momento del party. L’allestimento dedicato a Pocoyo e i palloncini colorati non sono serviti certo a distendere i due ex sul piede di guerra. Chi c’era racconta di scintille sfociate nell’uscita dell’influencer con la bambina in braccio e l’inseguimento di lui, calmato dalla madre Tatiana.

Qualche giorno prima Chiara Ferragni e Fedez si erano rivisti al compleanno di Leone, che il 19 marzo ha spento 6 candeline. Per la festa del primogenito l’imprenditrice digitale e il rapper si sono ritrovati in un locale milanese addobbato per far felice il primogenito, ma anche lì pare che tra i due ci sia stato il gelo. Entrambi hanno posato con i bambini, ma singolarmente e proprio da allora hanno inaugurato una nuova modalità social: i minori fotografati solo di spalle sui rispettivi profili. Pare sia stato il rapper a intimare alla influencer di non pubblicare più il viso dei loro figli e lei ha risposto diffidando Fedez dal parlare del divorzio in tv. Insomma, è proprio guerra aperta.