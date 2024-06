"Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale - si sente nell'audio accompagnato da una risata di Fedez rivolto a Cruciani -, però, fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale". "Mica farai cose esplicite" gli chiede Giuseppe Cruciani: "Ma no, niente sesso esplicito, a parte che molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei c.. loro, ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l'esatto contrario". Il conduttore radiofonico, sentita l’idea di Fedez, ironizza: "Ah meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire?". Anche il rapper sta al gioco e risponde: “Comunque adesso che mi hai dato l'idea sulla Lucarelli adesso faccio anche quello".