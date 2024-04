Fedez a Miami con i figli Leone e Vittoria si diverte e in spiaggia gioca a fare il bagnino, mentre Chiara Ferragni rientrata a Milano dopo la vacanza a Dubai si è chiusa in un silenzio social.

Tgcom24

Le news su Fedez a Miami con i figli Fedez ha preso il volo per gli Stati Uniti con i piccoli Leone e Vittoria e con i suoi genitori, Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi. Senza mai mostrare i bambini in volto, a seguito dello scambio di diffide con Chiara Ferragni, il rapper ha postato foto in aeroporto, documentato il viaggio in aereo, i giochi della sua bimba più piccola e lo stupore del maggiore davanti ai regali. Poi in spiaggia a Miami si gode il mare e il relax sfoggiando il fisico scolpito mentre i suoi cuccioli giocano a fare i bagnini. Riparandosi con la mano dal sole Federico scruta l'orizzonte, e chissà se vede il cielo schiarirsi sulla sua situazione di coppia o se le nuvole si fanno sempre più nere.

Chiara Ferragni in silenzio su Instagram Mentre Fedez si rilassa a Miami con Leone e Vittoria, Chiara Ferragni a Milano si è chiusa in un silenzio social. Negli scorsi giorni è stato il suo turno di godersi i figli in esclusiva, durante una vacanza a Dubai per Pasqua (mentre l'ex marito era sulle Alpi francesi a Courcheval) in compagnia di sua madre Marina Di Guardo, della sorella Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano e di una coppia di amici. Il soggiorno all'estero è stato un'occasione da condividere con i follower, ma con il rientro alla normalità e le giornate senza figli ha preferito prendersi una pausa da Instagram.

