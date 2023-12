Il calciatore ha scelto Venezia come scenario per la proposta, dopo la trasferta di Genova. Nella foto, Lucia sfoggia un anello e Federico scrive: "Ha detto sì". Il messaggio social ha ricevuto molti complimenti da parte dei fan e di altri personaggi famosi. La Juventus ha risposto con due faccine innamorate, mentre il compagno di squadra Dusan Vlahovic ha scritto: “Ci mancherebbe altro”.

Tgcom24

La scintilla è scoccata due anni fa L’amore tra Federico Chiesa e Lucia Bramani è sbocciato quasi due anni fa. “C’è stata questa conoscenza diversa dal solito" ha dichiarato il calciatore raccontando l’incontro con Lucia. "Abbiamo cominciato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato". Un inizio di storia divertente quello tra Lucia e Federico: lei non credeva che lui fosse davvero infortunato e lo accusava di recitare. "Pensava che non avessi voglia di uscire, che fingessi il dolore". Ma dopo averlo raggiunto a casa sua, si è resa conto che la situazione era seria, e ha deciso di stargli vicino in quel momento difficile. "Ha capito subito le mie debolezze, ha assistito a una delle fasi più nere della mia carriera. Ha visto come ho affrontato le mie emozioni e come mi sono ripreso. Questo ci ha legato" ha raccontato Chiesa. Entrambi provenivano da relazioni lunghe e tormentate: Lucia con Anis Romdhane, imprenditore, co-fondatore e CEO di un marchio di orologi, e Federico con Benedetta Quagli.

Leggi Anche Federico Chiesa esce allo scoperto con la nuova fidanzata Lucia



Chi è la futura moglie di Chiesa Lucia Bramani è una modella di 22 anni. Ma non si limita a sfilare e posare. Ha anche realizzato il suo sogno di studiare Psicologia e si è laureata all'Università Cattolica di Milano nel luglio dello scorso anno. Tra i suoi sostenitori c'era Federico Chiesa, che le ha fatto i complimenti su Instagram, insieme ai suoi familiari. Lucia condivide con il calciatore l'amore per lo sport e gli animali. Pratica lo sci, l'equitazione e la danza; ama viaggiare. Ha un cane che adora, come si vede dalle sue foto sui social, mentre Federico Chiesa ha un cagnolino di nome Marlon Brando. Il motto di Lucia è "Che nulla vada perduto".

La storia precedente di Chiesa con Benedetta Quagli Prima di incontrare Lucia Bramani, l'attaccante della Juventus Federico Chiesa è stato fidanzato per due anni con Benedetta Quagli. Conosciuta come Benni dai suoi amici, è una fiorentina di 20 anni. E’ una appassionata di calcio e di animali, condividevano i viaggi al mare e le avventure, hanno trascorso insieme molte vacanze, alcune anche in luoghi lontani e affascinanti (come l’Africa). Chiesa ha avuto in precedenza una storia con Caterina Ciabatti.