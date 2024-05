Ambientamento in acqua per la primogenita della nuotatrice e di Matteo Giunta

Federica Pellegrini posta la foto con la bimba tra le braccia in acqua mentre fa fare un po’ di movimenti di ambientamento alla figlia. Come tante mamme, anche la Pellegrini ha iniziato a praticare acquaticità con la sua piccolina e il risultato è grandioso visto che entrambe sembrano beate nel loro habitat perfetto. E’ indizio di una futura campionessa?

Tgcom24

Federica Pellegrini ha mantenuto la promessa di introdurre sua figlia Matilde nel mondo del nuoto. In un'intervista rilasciata a Verissimo nel mese di aprile, aveva espresso il desiderio di trasmettere a sua figlia, nata a gennaio, l'amore per questo sport che tanto ha caratterizzato la sua vita. “La più bella sensazione di sempre. Sorrisoni” scrive Federica Pellegrini mostrando la foto in piscina con la sua bimba tra le braccia. La campionessa ha condiviso un momento speciale in acqua con la figlia Matilde. È la prima volta che Federica pubblica un’immagine di loro due insieme in costume, da quando Matilde è nata il 3 gennaio. Nello scatto, anche se gli occhi di Matilde sono nascosti, il suo sorriso radioso trasmette tutta la gioia di godersi il nuoto con la mamma.

Prima di immergersi con la figlia, Federica Pellegrini era tornata in piscina da sola. “Avevo bisogno di sentire di nuovo il mio corpo allenato” ha detto spiegando la sua decisione. “L’ultimo bagno l’avevo fatto all’ottavo mese, ma avevo bisogno di risentire un po’ il mio corpo, quegli stimoli muscolari che un’atleta è abituata a sentire e che ovviamente con la gravidanza avevo perso” ha aggiunto la Pellegrini che non si è tuffata in piscina per perdere peso, come qualcuno ha pensato: “Avevo proprio bisogno di risentire il mio corpo in movimento e… è stato bello. E poi adesso a Verona si allenano le mie amiche, quindi è stato divertente”.

Federica Pellegrini è una mamma innamorata e dolcissima. Sui social quasi ogni giorno racconta il suo percorso nella maternità che non è semplice ed è più difficile di quanto la Divina si aspettasse. “La devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata” ha detto ai follower rispondendo alle loro domande. “Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… Non è sempre facile”.

Ospite di Verissimo insieme al marito Matteo Giunta, qualche tempo fa Federica Pellegrini ha raccontato il parto e i primi giorni con Matilde: “Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente, dopo tutte quelle ore ero esaurita, mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi”. Ma ora la figlia la ripaga di tutte le fatiche e quando le sorride è “il momento più bello di tutti”.