“La maternità non è una passeggiata” dice ai follower svelando alcuni dettagli della sua nuova vita con Matilde, nata con un parto cesareo dopo due giorni di “patimenti”. La bimba assomiglia a papà Matteo Giunta, a detta della ex nuotatrice, e viene allattata a richiesta. “La mia Mati richiede molto” specifica la Pellegrini.

Tgcom24

Federica Pellegrini racconta il parto di Matilde Federica Pellegrini approfitta di un pisolino della sua piccola Matilde, nata il 3 gennaio, per rispondere alle curiosità dei fan sulla sua nuova vita da mamma. La figlia della ex nuotatrice riposa tra le sue braccia e Federica fa smorfie ai follower snocciolando dettagli sulla maternità, mentre il marito Matteo Giunta “dorme alla grande”. “Sei bellissima” le scrivono e lei replica: “Bugia”. Il primo quesito la mette già in difficoltà: “Com’è andato il parto?” chiede una fan. Lei scuote la testa: “Domanda di riserva” dice lasciando intendere che non è stato facile, poi aggiunge: “Dopo due giorni di patimenti… cesareo”. Com’è stato? “Non senti niente, il dopo invece…”.

Federica Pellegrini parla di maternità e allattamento La maternità è come se l’aspettava Federica Pellegrini? “Devo dire che… più difficile… semplicemente perché la devi vivere per capire, sicuramente non è una passeggiata”. E l’allattamento? “Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito… comunque è tosta più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… non è sempre facile”. La campionessa di nuoto ha scelto la modalità a richiesta: “La mia Mati richiede mooolto”. La prima emozione con Matilde? “L’ho sentita prima di vederla e…” scrive mostrando l’emoticon della faccina con le lacrime di commozione.



Federica Pellegrini e Matteo Giunta da Verona a Livigno Ora Federica Pellegrini, Matteo Giunta e la figlia Matilde vivono a Verona, città natale della campionessa, ma a giugno torneranno a Livigno dove la coppia si occupa di un’accademia di nuoto per giovani talenti. La loro bimba è l’orgoglio di famiglia: “E’ tutta il papà… per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance, ma vedremo”. “Vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo social per il momento non sia un posto sicuro per lei… poi tra qualche anno chissà”. Il nome della bambina è stato scelto in onore della bisnonna di Federica: “A Matte piaceva quindi… Matilde”.

