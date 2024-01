Federica Pellegrini mamma, la prima foto di Matilde a casa

La ex nuotatrice Federica Pellegrini ha dato alla luce la sua bambina, Matilde, il 3 gennaio . “Non sono stati facili questi due giorni”, avevano condiviso Federica e Matteo Giunta sui social per comunicare la nascita della loro primogenita, tanto attesa. I genitori sono rientrati a casa da poco con la figlia e li aspettavano i guardiani di Matilde, pronti a proteggerla. Federica e Matteo hanno infatti 4 bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Federica Pellegrini: dall’annuncio di essere incinta al desiderio di parto in acqua. Come si chiama la figlia?

In estate, Federica Pellegrini ha rivelato di aspettare una bambina con un video su Instagram. Nel filmato, la campionessa di nuoto mostrava il suo pancino con la scritta: "Ce lo riprenderemo", riferendosi al record dei 200 stile libero che era stato battuto da Mollie O’Callaghan per soli 13 centesimi. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno vissuto la gravidanza con tranquillità e felicità, ma hanno ammesso che il parto è stato difficile. Non si sa se la Divina abbia realizzato il suo desiderio di partorire in acqua, un elemento a lei familiare e confortevole. "Mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta" aveva dichiarato in precedenza. Soltanto dopo la nascita della bimba è stato rivelato il nome scelto Matilde, perché fino a d allora la piccolina veniva chiamata affettuosamente “Meringa”.