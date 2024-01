La ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta l'hanno annunciato sui social postando una foto in cui posano insieme alla loro piccolina, nata a Verona. "Sono stati due giorni complicati... Finalmente sei arrivata" ha scritto la coppia condividendo con i follower tutta la sua gioia. Dopo aver a lungo mantenuto il mistero, i neogenitori hanno anche rivelato il nome scelto per la bimba, che finora tutti conoscevano come "Meringa": si chiama Matilde .

Tgcom24

Federica Pellegrini ha partorito, su Instagram annuncia la nascita della figlia e posta la prima foto da mamma Federica Pellegrini ha il viso provato mentre stringe a sé la sua piccola Matilde appena nata. Della bimba si vede solo la testolina coperta dalla cuffietta rosa, mentre la mamma le copre il viso con la mano. Accanto a loro c'è Matteo Giunta con gli occhi lucidi. I sorrisi dei due testimoniano tanta gioia e commozione per essere diventati finalmente genitori. "Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore", hanno scritto.

Il parto è avvenuto in acqua? Federica Pellegrini e Matteo Giunta anno sempre descritto la gravidanza della ex nuotatrice come molto serena e senza grandi intoppi, annunciando la nascita di Matilde però specificano che sono stati due giorni complicati. Sarà stato un parto in acqua come desiderava la Divina? "Mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta" aveva detto a proposito della eventualità.

Come Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta e svelato il sesso del bebè Dopo tanti falsi allarmi e dopo settimane di voci insistenti, Federica Pellegrini ha annunciato in estate di essere in attesa di un bebè. Per farlo ha scelto il giorno in cui la nuotatrice Mollie O’Callaghan, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero. La Divina ha mostrato in un video sul suo profilo Instagram il pancino appena accennato ma già visibile su cui era scritto: "Ce lo riprenderemo", svelando la dolce attesa e contestualmente anche il sesso del bebè.

Federica Pellegrini è diventata madre, la famiglia si allarga Con l'arrivo di Matilde, la famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si allarga. La coppia ha già quattro cani: i bulldog francesi Vanessa, Rocky, Bianca e Cesare. Ai loro amici a quattro zampe sono molto legati e la ex campionessa di nuoto aveva scritto in un post: "Non so come sarà… Non so come sarete voi… Certo è che in questo periodo non mi mollate un secondo". Aveva anche rivelato che prima ancora di scoprire di essere incinta, aveva notato un atteggiamento particolarmente protettivo da parte dei suoi animali, come se loro avessero già intuito la novità.