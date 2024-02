Federica Pellegrini scende in... pista con la figlia: eccole insieme al primo giorno di lavoro a Venezia

Federica Pellegrini si presenta a sorpresa al primo giorno di lavoro con la figlia, Matilde, di neanche due mesi.

Così la Divina si rimette in gioco dopo il parto, pubblicando su Instagram le foto dell'incontro con Giovanni Malagò, presidente del Coni e membro effettivo del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) a Venezia, e scrivendo nella didascalia "Back to work… (together)", (Ritorno al lavoro insieme, ndr). Ma qual è oggi l'attività dell'ex campionessa neo mamma? Non più in vasca, ma... in pista. Federica Pellegrini, infatti, siede nella 5th Coordination Commission for Milano-Cortina 2026 del Cio.