La ex campionessa di nuoto sarà mamma a dicembre e dedica un messaggio alla bimba che sta per nascere, con il pensiero al femminicidio di Giulia Cecchettin

"Molto incinta" scrive sui social, mettendo in mostra le curve da futura mamma. Poi si fa seria e lancia un messaggio alla figlia che sta per nascere: "Spero di riuscire a proteggerti", scrive condividendo alcuni scatti al tramonto. Il riferimento è a Giulia Cecchettin , vittima dell'ennesimo caso di femminicidio per mano del fidanzato .

Tgcom24

Le foto con il pancione Federica Pellegrini cerca di godersi le ultime settimane di gravidanza nel più completo relax. Su Instagram la Divina posta un video in cui in bikini mostra un pancione esplosivo e, sorridente e spensierata, balla davanti alla fotocamera. Poi si fa seria, per un post in cui riflette sulle sue paure da futura mamma, con il pensiero rivolto ai tanti, troppi, casi di violenza sulle donne che popolano le pagine di cronaca. "Mai come oggi... Spero di riuscire a proteggerti... A renderti forte... A insegnarti a saper scegliere... Ma soprattutto ti costringerò a sentirti libera ad ogni passo... Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla" scrive la ex nuotatrice alla sua bimba in arrivo.



Fede Pellegrini incinta di una bambina: quando partorisce, come si chiamerà la figlia Il parto di Federica Pellegrini è previsto nel periodo di Natale, come la stessa ex nuotatrice aveva annunciato a "Verissimo" e suo marito Matteo Giunta aveva confermato al settimanale "Chi". "Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta", aveva raccontato qualche settimana fa la Divina a Silvia Toffanin. Il nome scelto per la bimba in arrivo è ancora top secret: "Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto", aveva detto Giunta. Per ora la piccola è conosciuta dai follower della coppia con il nomignolo di Meringa.

Leggi Anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la nostra bimba arriva a Natale



La gravidanza "perfetta" di Federica Pellegrini: su Instagram i selfie e i video "Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma, speriamo che vada avanti così!" ha detto Matteo Giunta al settimanale Chi. In effetti sui social la ex campionessa di nuoto si è sempre mostrata serena e spensierata, sin dall'annuncio della dolce attesa con un video ironico e divertente. Dal viaggio a Parigi per il primo anniversario di nozze al periodo trascorso a Livigno con l'ottima compagnia dei loro amati cagnolini, i due hanno condiviso momenti all'insegna della spensieratezza e dell'amore.

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini mostra il pancione in intimo e Matteo Giunta risponde