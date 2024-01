Matilde è nata il 3 gennaio e la ex nuotatrice non potrebbe essere più felice. Insieme al marito Matteo Giunta sfida il freddo e si gode una bella passeggiata con la neonata, condividendo la gioia sui social. "Un po' d'aria", scrive postando le foto.

Federica Pellegrini, la ex campionessa di nuoto è una mamma Divina Il parto non è stato facile per Federica Pellegrini, come lei stessa ha lasciato intendere annunciando la nascita di Matilde e come Matteo Giunta ha confermato al settimanale Chi dicendo: "Il travaglio è stato, non lo nascondo, estenuante". Poi però, una volta nata la piccolina, è stato amore a prima vista. "Penso che non ci sia gioia più grande... abbiamo capito che l'amore non si divide, l'amore si moltiplica: è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei" ha aggiunto parlando della vita da genitori. La Divina è pazza della sua bimba, tanto desiderata e arrivata proprio al momento giusto, con la carriera in vasca chiusa e il rapporto con Matteo sempre più solido.



La storia di Federica Pellegrini: dove è nata, com'era da piccola e la carriera da nuotatrice Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più famose e vincenti della storia italiana. Nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto 1988, ha iniziato a nuotare a quattro anni, spinta dalla passione per l'acqua. A 13 anni ha partecipato al suo primo campionato italiano assoluto, dove si è fatta notare per il suo talento e la sua determinazione. Da allora, la sua carriera da nuotatrice è stata costellata di successi e record, sia a livello nazionale che internazionale. Ha vinto una medaglia d'oro olimpica, sei medaglie d'oro mondiali e 13 medaglie d'oro europee, specializzandosi nelle gare di stile libero. È l'unica nuotatrice al mondo ad aver vinto quattro volte consecutive lo stesso titolo mondiale (200 metri stile libero). Per 14 anni ha detenuto il record di velocità dei 200 metri stile libero, battuto in estate da Mollie O'Callaghan: è stata questa l'occasione scelta dalla Divina per annunciare al mondo la sua gravidanza.

