Federica Pellegrini, la ex nuotatrice rivuole il fisico di un tempo "Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento", ha detto Federica Pellegrini a Rai News. I suoi addominali d'acciaio hanno lasciato spazio a forme più morbide: "Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora" ha aggiunto. Ora per lei è arrivato il momento di recuperare la forma fisica: "Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato", ha confessato. L'ex nuotatrice è consapevole del fatto che non sarà semplice con Matilde, che compirà tra poco 4 mesi: "Ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi, magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi", spiega la Divina.

L'addio al nuoto dopo le Olimpiadi di Tokyo è definitivo, non tornerà a gareggiare L'addio all'agonismo dato alla finale olimpica di Tokyo resta definitivo. Federica Pellegrini ha conquistato medaglie e riconoscimenti in vasca soprattutto nelle gare di 200 metri stile libero prima di decidere di abbandonare le competizioni. Quando ha annunciato il ritiro ha anche ufficializzato la sua relazione con Matteo Giunta, che all'epoca era il suo allenatore. Nonostante oggi la Divina desideri tornare a nuotare e ad allenarsi, non mette in dubbio la scelta fatta 3 anni fa e non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

Quanto è alta e quanto pesa Federica Pellegrini? Federica Pellegrini è alta 176 cm e quando gareggiava in vasca pesava 66 kg. L'interruzione dell'attività agonistica e la maternità hanno portato inevitabili cambiamenti nel suo corpo e un aumento di peso. A ottobre, quando era incinta di Matilde, un suo post a proposito dei cambiamenti del suo fisico aveva scatenato il putiferio social. "E' arrivato l'autunno e oggi sono una taglia 48" aveva scritto la Divina, accendendo il risentimento di alcune follower che si erano sentite insultate dalle sue parole. "Ragazze, donne, per me potete portare la taglia che vi fa sentire meglio che sia una 38 o una 50. Per quanto mi riguarda ho solo voluto raccontare un mio cambiamento fisico visto che parto da una 40/42 e visto che con molta ironia sto cambiando taglia di jeans ogni due settimane, tutto qui. Cerchiamo di non vedere sempre il marcio in tutto e cerchiamo anche di prenderci un po' meno sul serio a volte, fa bene alla salute" era stata la risposta della nuotatrice.