Federica Panicucci, foto in bikini da Dubai

Il sorriso è sempre radioso e affascinante, il fisico sempre statuario e perfetto. Federica Panicucci a Dubai si rilassa sotto al sole e fa sognare i follower. Posa in bikini e condivide i suoi scatti con i fan, poi la sera si veste di paillettes per una cenetta romantica con Marco Bacini. Sono una coppia affiatatissima e felice e insieme sprizzano amore e complicità in ogni immagine.