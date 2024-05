Nella foto condivisa da Fabrizio Corona, Sara Barbieri posa davanti allo specchio in intimo e maglietta rendendo il pancino appena accennato protagonista assoluto dello scatto. Qualche giorno fa i due erano stati paparazzati dal settimanale Chi insieme a Milano ma in quell'occasione la modella indossava una camicia larga che nascondeva le sue forme. Stavolta, quasi a voler dare prova tangibile della notizia, ha posato mettendo in mostra il ventre.

La storia d'amore di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Sara Barbieri e Fabrizio Corona fanno coppia dal 2021 e l'idea di allargare la famiglia ce l'avevano da un po'. "E' da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio", ha aggiunto l'ex paparazzo. A dicembre avevano attraversato un momento di crisi: la modella aveva postato delle storie piene di rabbia che avevano fatto pensare a una rottura irreparabile. Fabrizio però ha minimizzato: Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi: a dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti", ha detto al settimanale Chi. I due avevano annunciato anche le nozze ma il progetto al momento si è arenato e il futuro papà ha spiegato: "Non è una priorità, ma poi ci penseremo. In questo momento dobbiamo prepararci all'arrivo di un figlio, dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori. Io sogno che sia una bambina".